Sexy post ni Klea Pineda, wow na wow!

BY DANTE A. LAGANA

MARAMI ang tiyak na nawindang sa ipinost na picture ni Klea Pineda sa kanyang Instagram kamakailan. At hindi naman ito siyempre nakapagtataka. Bakit kamo?

Aba’y tunay na palaban ang litrato! Two-piece kung two-piece kung humataw ang seksing dalaga, huh!

Kitang-kita ang alindog ng kanyang mala-beauty queen na katawan. Tiyak na walang barakong hindi mabibighani sa kanyang maladiyosang kariktan.

Sey nga ni Klea, “Quarantine body haha it’s not that perfect but I’m proud!”

Oh my, napakahumble naman ni Klea eh kitang-kita naman maibubuga niya, kung paseksihan lang naman ang pag-uusapan.

‘Yun na!

