Chuckie-netizen issue, ang gulo!

BY JUN NARDO

SUMAWSAW ang isang netizen sa isyung kinasangkutan nina Chuckie Dreyfuss, Nadia Montenegro at Aster Amoyo sa pagtulong na ginawa nila kay John Regala.

May screenshot si Chuckie ng Facebook ng netizen. Ang hindi nagustuhan ng dating child actor, isinangkot sila ng naturang netizen sa isang fund raising gimmick umano na ginawa nila para sa yumaong si Isabel Granada.

Babala ni Dreyfuss sa post, “ATTENTION Cee Lorenzo Ruiz…I CAN F****G SUE YOU ON THIS! You don’t f***ng know what went through to help Isabel and her family.”

Obviously ay natakot ang netizen sa tinuran ni Chuckie. Agad kasi itong nag-post ng public apology nang makausap siya ni Aileen Dreyfuss, asawa ni Chuckie, sa FB Messenger.

Sa bahagi ng post ng netizen na may screenshot ni Dreyfuss, “At patawad sa inyong mag asawa Sir Chuckie at Mam Aileen sa komento na dko rin po inaasahan….Wag nyo naman ako husgahan tao lang din po ako.”

Ayon sa post naman ni Chuckie, na-hack daw ang kanyang FB account at sa messenger lang daw siya may access.

“Ok KA LANG? Iisa lang ang Facebook at Messenger? Kung na-hack ang FB account mo, na-hack din ang messenger mo?”

Hay naku, ang gulo!

