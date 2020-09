‘Tocayo’

BY RONALD CONSTANTINO

“Tocayo,” That’s how men address their namesakes.

The “Tocayo” of Ormoc Mayor Richard Gomez include Gutierrez, Quan, Bonnin, Poo – all named Richard, needless to say.

The Rickys in showbiz are Davao, Rivero, Santiago, Mansueto, Belmonte, Lo, Lee.

President Joseph Estrada’s “Tocayo” are Franco, Bitangcol, Siytangco, De Cordova.

Surely, some of the names are not familiar to readers, especially the young ones. Better ask your elders who they are.

More “Tocayo:” Joey de Leon, Marquez, Gosiengfiao.

Paolo Balesteros, Bediones, Contis, Araneta.

Paulo Avelino, Serrano. Boy Abunda, Villasanta, De Guia, Garcia, Romero, Planas.

John Lloyd Cruz, Prats, Estrada, Lapus.

Tom Rodriguez, Taus. Ronnie Poe, Ricketts, Liang.

Daniel Padilla, Fernando. Cesar Montano, Apolinario, Ramirez, Reyes. Juancho Gutierrez, Triviño. Mario Montenegro, Hernando, Bautista.

Jose Mari Chan, Yllana, Lacson, Gonzalez, Avellana.

Luis Manzano, Gonzales, Alandy (change to Adrian). James Yap, Blanco.

Joel Lamangan, Torre Eddie Garcia, Gutierrez, Del Mar, Rodriguez.

Romeo Vasquez, Miranda, Rivera.

