Rainier Castillo, pinakita na ang baby girl

0 SHARES Share Tweet

BY RUEL J. MENDOZA

Pinakita na ng “Starstruck” Season 1 First Prince na si Rainier Castillo ang one-month-old baby girl nila ng kanyang misis na pinangalanan nilang Stellar Quinn.

Pinost ni Rainier sa kanyang Facebook account ang pag-celebrate nila ng first month ni Baby Stellar.

Kung matatandaan ay noong nakaraang July ay nag-post si Rainier na nasa ospital sila ng kanyang misis dahil manganganak na ito.

After one month pa nang i-post ni Rainier na babae pala ang anak niya.

Simple rin lang ang nilagay na caption ni Daddy Rainier sa pinost niyang cute na photo ni Baby Stellar: “My little darna. I love you my Stellar Quinn.️”

Ang buong batch one ng “Starstruck” ay may kanya-kanya ng pamilya.

Pinakahuli sa mga boys itong si Rainier na magkaroon ng baby. Sa mga girls naman, malapit nang manganak si Sheena Halili sa first baby nito.

Nagkaroon ng relasyon noon sina Rainier at Sheena noong nasa “Starstruck” pa lang sila in 2003.

comments