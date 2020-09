EJ Laure, Bugoy Carino, inilantad na ang anak!

0 SHARES Share Tweet

BY JUN NARDO

Ipinakita na for the first time sa mga fans nina volley­ball player EJ Laure at dating young actor na si Bugoy Carino ang kanilang baby girl na Scar­let ang pangalan.

Nanatiling tikom ang dalawa nang pumutok ang isyu sa kanila at nitong 18th birthday ni Bugoy, saka lang inilabas ng dalawa ang katotohanan na may anak na nga sila.

Post ni EJ sa Instagram kasama ang picture ni Bugoy at ni Scarlet, “Happy birthday, Mahal thank you sa lahat ng ginawa at ginagawa mo para sa amin ni baby Scarlet. We love you so much, daddy!”

May tweet naman si Bugoy kaugnay ng rebelasyon at sel­ebrasyon niya:

“Happy to have a family na mahal na mahal ako. Pagsisikapan ko pong itaguyod ang blessing na ito.

“Thank you for your unend­ing support and I love you both, Mommy EJ and Baby Scarlet.”

Taong 2018 nang pumutok ang tsismis kina EJ at Bugoy.

Team captain ng UST wom­en’s volleyball si EJ habang promising teenage actor na­man that time si Bugoy.

comments