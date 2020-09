Rufa Mae Quinto, may pasilip

BY DANTE LAGANA

Kung dati LDR o long distance relationship may­roon ang komedyanang si Rufa Mae Quinto at ang kanyang US-based na asawang si Trevor Magallanes, ngayon kapwa na sila nasa America.

Sinundan ni Rufa Mae ang kanyang butihing asawa kasa­ma ang panganay na anak nang sa ganoon ay magkasama sama silang pamilya.

Ayon kay Rufa Mae mula pa noong Feb. 7 ay nasa San Ma­teo, California na sila. Doon na rin sila inabot ng lockdown sanhi ng COVID-19 pandemic. Doon na rin sila nagcelebrate ng Valentine’s Day at ng birthday ni Rufa Mae. Habang nasa Amerika sinusulit nil­ang magpamilya ang pamamasyal sa iba’t ibang lugar sa California.

Aminado si Rufa Mae na miss na niya ang pamilya dito sa Pinas pero dahil nga sa pandemya no choice siya but to stay pa rin sa Amerika.

Pero lingid sa kaalaman ng karamihan ang dream house rin ni Rufa Mae sa Pinas ang nagpapa-miss sa kanya. Kwidaw kayo dahil habang nasa Amerika si Rufa Mae nagpapagawa naman siya ng kanyang bahay dito sa Pinas sa gitna ng pandemya na malapit nang matapos. Just imagine kung paano niya na keri ang ganoong set up. Of course nandiyan naman ang pamilya niya para umalalay sa kanya habang ginagawa ang bahay ni Rufa Mae.

Sa katunayan may kaunting pasilip si Rufa Mae sa bawat portion ng kanyang bahay habang tinatapos ito na ipinost niya sa kanyang Insta­gram na kinokon­sidera niyang la­bor of love.

Aniya, “Ito yung bahay namin sa Pilipinas na uu­wian namin kapag pwede ng umuwi. Imagine habang pandemic, nag pa­pagawa ako ng ba­hay, habang andi­to ako sa malayong lugar, sa America, andyan yang lock down, stop, close, open, ecq, mcq, gcq, etc…. pero sa awa ng Diyos patapos na ang ba­hay, naitawid ang lahat. Kaka-miss … pero wait, wait Lang… Todo na to! Go, go, goals. God will provide, amen. Ito din yung katas ng labor of love. Ito din ang isa sa dahilan Bakit miss na miss ko ang Pilipinas.”

