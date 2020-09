Tapatan ng noontime shows

0 SHARES Share Tweet

BY ROWENA AGILADA

Matunog ang usap-usapang diumano’y magsasama sa isang noontime show ng TV5 sina Luis Manzano at Billy Crawford.

If true, welcome idea ‘yun sa kanilang fans and supporters.

Parehas magaling na hosts sina Luis at Billy. Wala lang sanang sapawan para ma-outshine nila ang isa’t isa.

Kapag nagkataon, makakatapat nila ang longest-running noontime show na “Eat Bulaga.”

Forty-one years na ito sa ere at maraming noontime shows na ang tumapat, pero hindi pa rin natitinag.

May bagong noontime show na tatapat sa “Eat Bulaga.” Ang “Happy Time,” hosted by Janno Gibbs, Anjo Yllana and Kitkat. Mapapanood ito sa Net 25 simula sa Sept. 14.

Patuloy pa ring napapanood ang “It’s Showtime” ni Vice Ganda sa Kapamilya Channel.

The more, the merrier.

MAGPAPAKASAL NA?

Speaking of Luis, turning 40 na siya on April 21 next year.

Abangers pa rin ang fans and supporters nila ni Jessy Mendiola kung may magaganap nang kasalan.

Sa isang interbyu kay Jessy, sinabi niyang napag-uusapan na nila ni Luis ang pagpapakasal. Sinabi rin ito ni Luis sa isang interbyu. Out-of-town beach wedding ang kanilang dream. Hindi kaya sa Batangas ‘yun?

Nakaplano na rin daw ang ipapagawa nila na beach-front house. Sa Batangas din kaya ‘yun? May bahay doon ang Mommy Vilma Santos-Recto ni Luis and his Tito Ralph Recto.

ASA PA

May resthouse sa Mabini, Batangas si Piolo Pascual.

Nagbabakasyon naman si KC Concepcion sa The Farm sa San Benito, Batangas.

Ispekulasyon ng netizens, hindi raw kaya dinadalaw doon ni Piolo ang kanyang ex-girlfriend?

May mga umaasa pa ring magkakabalikan sila. May fake news nga na pregnant daw si KC, courtesy of Piolo. Kesyo, magpapakasal na sila.

Hay, naku!

comments