Tampuhang mag-ina

BY ROWENA AGILADA

Natuwa ang mga Noranians sa post ni Lotlot de Leon na black-and-white photo nila ni Nora Aunor. Kuha ito noong bata pa siya. Pahiwatig daw kaya ‘yun na nagkaayos na silang mag-ina?

Sa socmed post ni Lotlot, aniya, ginawa niya ‘yun dahil nami-miss niya ang kanyang mommy at mahal niya ito.

‘Yun lang at hindi na siya nag-elaborate.

Matagal nang may hindi pagkakaunawaan sina Lotlot at Nora. Maraming malalapit sa kanila ang sinubukang pag-ayusin sila, pero bigo ang mga ito.

May mga nag-akusa kay Lotlot na wala raw siyang utang na loob. Pero ani Lolot, all these years, sinubukan niyang maging mabuting anak.

Kung anuman ang tampuhan nilang mag-ina, umaasa pa rin ang kanilang fans and supporters na sa tamang panahon ay magkakaayos din sina Nora at Lotlot.

B-DAY GIRL

Isang surprise birthday party ang ibinigay nina Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan sa 16th birthday ng second daughter nilang si Miel last Sept. 2.

Dahil sa COVID-19 pandemic, ginanap ang celebration sa kanilang condo-unit. Pamilya lang niya ang kasama ni Miel: Her dad, mom and siblings, Kakie and Miguel.

Japanese food ang inihanda ni Sharon na favorite ni Miel. May Sanrio characters na paborito din niya.

No show ang kanyang ate na si KC Concepcion na nasa The Farm, San Benito, Batangas nagbabakasyon.

Pero nag-post naman ito ng birthday greetings kay Miel.

TAKOT PA

This week nakatakdang magresume ang taping ng “Anak ni Waray vs Anak ni Biday.” Excited na si Barbie Forteza na aniya, nagpa-swab test na ang buong cast.

Natapos na rin nila ang script reading via zoom.

Ani Barbie, takot pa rin siyang lumabas dahil sa pandemic. But need na niyang magtrabaho dahil marami siyang bills na dapat bayaran.

