Ivana Alawi washes bus for Lloyd Cadena

BY NEIL RAMOS

Ivana Alawi paid tribute to popular vlogger Lloyd Cafe Cadena, who died Sept.4, by fulfilling his challenge for her to clean a passenger bus.

The actress, who is also enjoying huge following on social media, is yet to upload a video of her doing Cadena’s challenge but she shared on Facebook Sunday several photos of her seemingly fulfilling the wish.

She wrote, “Hinamon ako ni Kween Lloyd Cafe Cadena sa kanyang last vlog na inupload niya sa kaniyang channel. Ang request nya, magcarwash kami ng bus together.

“Nakakalungkot man at hindi natin magagawa ng magkasama ito at wala ka dito sa tabi ko, itutuloy ko ang hamon mo dahil alam ko nanonood ka diyan sa heaven at masisiyahan ka dito.

Alawi then promised, “Para kay Lloyd itong video at lahat ng kikitain nitong video ay ibibigay natin sa kanyang naiwang pamilya para makatulong kahit sa maliit na paraan na alam ko.”

She then addressed Cadena, “Alam ko meron kang napakabait na puso, Marami kang natulungan, napasaya, nainspire. Kween LC isa ka sa pinaka original na youtuber na mahal namin and you will never be forgotten. REST IN PARADISE.”

Cadena, 26, succumbed to heart attack following a bout with COVID-19.

