Paalam, Manay Ichu

BY JUN NARDO

Malungkot ang hatid na balita sa showbiz industry sa simula ng linggo dahil sa pagpanaw ng isa sa well-loved film producers na si Manay Ichu Vera Perez-Maceda.

Matagal ding nakipaglaban si Manay sa kanyang sakit bago binawian ng buhay.

Ang isa sa anak niya ang nagkumpirma sa pagyao ni Manay, ang congressman ng Fourth District ng Manila na si Congressman Edward Maceda.

Isa sa matalik niyang kaibigan ay si Congresswoman Vilma Santos-Recto.

Mangiyak-ngiyak naman si Ali Sotto sa DZBB program nila ni Arnold Clavio sa pagbalita tungkol kay Manay at sa pagsabi ng naging kontribusyon sa industriya.

Malaki ang naging kontribusyon at suporta ni Manay sa movie industry.

Ang aming pakikiramay sa naulila ni Manay Ichu. Humihingi muna ng privacy ang pamilya.

MAY BAGO

Magsisimula na ngayong Setyembre 15 ang edu-entertainment program ng Kapuso Network, ang “Makulay Ang Buhay.”

Mapapanood ito tuwing Martes (9:30am) at Sabado (9:45am).

Pambata ito at sa TV plug, may animation at talaga namang makulay ang look kaya swak na swak ito sa nagaganap na online classes ngayon!

