Piolo, sumunod nga kaya kay KC?

BY ROWENA AGILADA

Sino kaya ang taong tinukoy ni KC Concepcion na magiging proud sa kanya kapag natuto siyang magluto ng lechon kawali? Nagpapaturo siya kay Karla Estrada na tinuruan siyang magluto ng pinakbet. Nakalimutan lang ni KC isahog ang talong sa mga sangkap na gulay.

Toyo ang ginamit niya sa halip na bagoong bilang pampalasa. Wala raw kasi siyang bagoong. Nasa The Farm sa San Benito Batangas pa si KC.

Si Karla ang guest ni KC sa kanyang Kitchen Collab sa kanyang YouTube channel. Aniya, lechon kawali ang bagay sa pinakbet.

By the way, may napanood kaming YouTube video kung saan dinalaw ni Moi Bien (dating personal assistant ni Piolo Pascual) si KC sa The Farm. Kasama niya ang isang lady friend na habang naglalakad sila’y patukso nitong sinabi na, “Andito si Moi, sino’ng kasunod?”

Si Piolo kaya ‘yun?

Wala si Piolo sa birthday celebration ng anak niyang si Iñigo Pascual sa ASAP Natin ‘To.” Wala kahit video birthday greetings for his son. Ani Inigo, hindi niya alam kung nasaan ang kanyang Papa Piolo.

Hinala ng netizens, hindi raw kaya nasa Batangas si Piolo? Hindi raw kaya birong-totoo ‘yung sinabi ng isang babaeng kasama ni Moi na may kasunod ito?

BULLY

Sa YouTube vlog ni Kylie Padilla, maraming bagay ang inamin nila ni Aljur Abrenica.

Ani Kylie, noong mga unang bahagi ng relasyon nila ay tutol ang kanyang Papa Robin Padilla. Nagkagulo noong lumabas ’yun sa media. Ayon naman kay Aljur, may mga taong hindi nakatulong sa relasyon nila, kaya hindi niya gustong aminin.

Noong nabuntis si Kylie at sinabi niya ‘yun kay Aljur, cool lang ito. Hindi natakot si Aljur harapin ang kanyang responsibilidad.

Pag bad trip si Kylie, ani Aljur, pinababayaan na lang niya ito. Bully kasi siya, aya minsan ay napipikon si Kylie.

Tomorrow, ang ibang tsika tungkol kina Kylie at Aljur.

