Aljur-Kylie, walang sikreto

BY ROWENA AGILADA

As promised, heto ang dagdag na tsika tungkol sa relasyon nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla. Sa kanyang YouTube vlog, inamin ni Kylie na sobrang dependent siya noon kay Aljur. Clingy siya.

Ayon naman kay Aljur, kapag may pagkakamali si Kylie, inaako na lang niya kahit hindi niya kasalanan.

“Hindi pa ako mature noon,” ani Kylie. “Noong naghiwalay kami, tapos nagkabalikan, nag-mature na ako. Marami kaming na-discover sa isa’t isa.”

Noong naging mag-asawa na sila, natutunan nila pareho na dapat wala silang sikreto sa isa’t isa. Open sila sa lahat ng bagay. Ayaw nilang masakal sa isa’t isa.

Ayon pa kay Kylie, minsan ay na-o-offend siya kapag nagsasalita si Aljur. Naiiba ang kahulugan ng mga sinasabi nito.

Ayon naman sa huli, hindi niya ma-express mabuti ang nararamdaman niya. Wala siyang masamang intensiyon kung may nasasabi siyang iba ang pakahulugan sa mga nakakarinig.

Protective si Aljur sa mga damit na isinusuot ni Kylie. Ayaw niya ng revealing outfits dahil aniya, artista ito at hindi niya kayang parang hinuhubaran tingnan ang wife niya.

Naging isyu ‘yung sa isang performance ni Kylie sa isang show na naka-manipis siyang leggings na aninag ang panty niya.

BITIN

Sa tsikahan nina Maja Salvador at Aiko Melendez sa YouTube channel ng huli, sinabi ni Maja na pinakamagaang relasyon niya ang namamagitan sa kanila ng boyfriend niyang si Rambo Nuñez. Tanggap siya ng pamilya nito.

Ang pagiging workaholic niya at pabago-bago ng isip ang pinag-aawayan nila ni Rambo. Open ito sa kanya na pati messages sa cellphone nito’y ipinababasa sa kanya.

Ani Maja, bitin ang first time na naging together sila ni Rambo. It lasted for only three to four months dahil career ang priority niya noon. This time, wish ni Maja na maging together forever na sila.

