Encore namesakes

0 SHARES Share Tweet

BY RONALD CONSTANTINO

Last Aug. 29, Highspeed enu­merated namesakes of ac­tresses and other ladies of note. Encore namesakes this time.

The Baby’s are Nebrida, O’Brien, and Barredo.

The Pinky’s are De Leon, Mar­quez, Amador, Webb, Montilla, and Tobiano.

Bea: Alonzo, Binene.

Janice: De Belen, Jurado.

Zeneida: Quezon-Avanceña, Amador.

Pilar: Pilapil, Mateo.

Rosa: Rosal, Del Rosario, Aguirre.

Myrna: Quizon, Delgado.

Lani: Mercado, Oteyza.

Kristine: Garcia, Hermosa, Bersola.

Zeny: La Torre, Zabala, Cruz.

Julia: Barretto, Clarete.

Kim: Chiu, Jones, Atienza.

Karla: Estrada, Kalua.

Michelle: Gumabao, Madrigal, Ortega.

Katrina: Legarda, Halili, Ponce-Enrile.

Lolita: Solis, Rodriguez, Ayala.

Donna: Villa, Cruz.

Barbara: Perez, Luna.

Jane: De Leon, Oineza.

Doris: Bigornia, Trinidad, Nuyda.

Rosemarie: Sonora, Gil, De Vera.

Liberty: Ilagan, Palileo.

Sarah: Geronimo, Lahbati, Calvin.

Nanette: Medved, Inventor.

Sunshine: Cruz, Dizon.

comments