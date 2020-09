Dianne Medina, nanganak na!

BY JUN NARDO

Isinilang na ang panganay na anak nina Rodjun Cruz at Dianne Medina nitong nakaraang mga araw.

Pinangalanan ang bata na Baby Rodolfo Joaquin Diego.

Ipinasilip ni Dianne ang anak sa kanyang Instagram habang karga ni Rodjun at kayakap niya sa kama.

“My answered Prayer for my baby Rodolfo Joaquin Diego III. Thank you Almighty,” caption ni Dianne sa photo.

NAKUNAN!

Samantala, nakunan naman ang aktres na si LJ Moreno sa ikaapat sana nilang anak ng basketball legend na si Jimmy Alapag.

Sa isang video na pinost ng mag-asawa, ibinagi nila ang pahayag ng doctor na hindi nito marinig ang heartbeat ng baby.

Past six weeks ipinagbubuntis ni LJ ang bata nang malamang wala itong heartbeat.

SWERTE SA ANAK!

Miracle baby ang tawag ng komedyanteng si Super Tekla sa bunso niyang anak na lalaki, si Angelo.

Nalampasan ng bata ang sakit niya sa tulong na rin ng mga kaibigan at ni Wille Revillame.

Kaya naman sa pagbabalik taping ng komedyante sa “The Boobay and Tekla Show” na mapapanood mamayang gabi, masiglagmasigla si Tekla kahit wala silang live audience ni Boobay sa studio, huh!

