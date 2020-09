Kaya pala

BY DANTE A. LAGANA

May matinding rason naman pala kaya walang nangyaring ligawan portion sa pagitan ng aktres at ng aktor noong hitik na hitik ang kanilang loveteam.

May ibinulong ang aming source na may girlfriend daw kasi noong panahon na iyon ang aktor at faithful daw ito kaya malabo talagang ma-in-love sa ka-loveteam niya.

Hindi kasi maiwasan na paulit-ulit na tinatanong magpahanggang ngayon sa dalawa kung bakit hindi sila naging magdyowa noong panahon sikat pa ang drama series nila.

Hindi naman nila diretsang matumbok kapag sila ay sumasagot.

This time malinaw na at masasabi mo na lang na, “ahh, kaya pala.”

Clue? Ang longtime girlfriend ni aktor ay naging wife niya at mayroon na silang happy family.

Yun na!

