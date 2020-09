Heat Evangelista, probinsiyana na

BY ROWENA AGILADA

Mukhang nawiwili si Heart Evangelista sa pananatili niya sa Sorsogon. Matagal na siyang naroon at nag-e-enjoy siya sa buhay-probinsiya.

Bukod sa pamimili ng mga native product ng Sorsogon na kanyang ibinebenta, nawiwili rin si Heart bumili ng ukay-ukay dresses.

Proud siyang isinusuot ang mga ‘yun at ipino-post pa sa socmed.

Tanong ng netizens, hindi raw kaya hanggang post lang si Heart? Baka naman pampabida lang niya ‘yun para magkaroon siya ng mass appeal?

Iniisip pa ng ibang netizens na hindi raw kaya may balak si Heart pasukin ang pulitika, kaya kuno’y nagpapakamasa siya?

Namimigay din si Heart ng tablets para sa mga estudyante at ayuda sa mga apektado ng COVID-19 pandemic.

Governor sa Sorsogon ang hubby niyang si Chiz Escudero at proud wifey si Heart dahil sa mga ginagawa nitong project para sa ikagaganda at ikauunlad ng Sorsogon.

DI TULOY

Hindi tuloy ang kasal nina Angel Locsin at Neil Arce sa December this year. May tsismis na diumano’y hiwalay na sila.

Mariing itinanggi ito ni Angel at nagalit siya sa nagkalat ng fake news. Very much together pa rin daw sila ng kanyang fiancé at next year ang kanilang kasal.

Dahil sa COVID-19 pandemic, kaya nagdesisyon silang i-postpone ang kanilang December wedding.

POGING BABIES

Future matinee idols ang babies nina Max Collins at Pancho Magno, Coleen Garcia at Billy Crawford, Dianne Medina at Rodjun Cruz.

Ang guguwapo ng mga anak nila. Naunang nanganak si Max via water birth. Same date naman nanganak sina Coleen (water birth din) at Dianne noong Sept. 10.

Hindi nila ipinagdamot sa fans ang kanilang babies na agad nilang ipinost sa socmeds.

‘Yung iba, pakiyeme pang isang paa o kamay lang ng kanilang babies ang ipinakita.

