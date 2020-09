Therese Malvar, nagtapos bilang salutatorian

BY RUEL J. MENDOZA

Nakapagtapos na rin ng senior high school and with flying colors pa ang award-winning Kapuso teen actress na si Therese Malvar.

Salutatorian si Therese ng kanilang batch.

Sa panayam ng “24 Oras,” ibinahagi ni Therese na masaya pa rin siya kahit walang pormal na graduation ceremony siyang nadaluhan.

“This is what I want. I want to graduate on time.”

Sa kasalukuyan ay college freshman si Therese at kumukuha ng kursong AB Film.

“Gusto ko rin maging part ng pelikula. Behind the camera. I would also want to try that. I want to be a director or a cinematographer,” sey ng aktres.

Proud ding ibinalita ni Therese na napapanood sa Netflix ang pelikulang “Gasping For Air” na kinabibilangan niya.

Sunod na mapapanood naman ang “Distance” kung saan nagwagi siya bilang Best Supporting Actress sa 2018 Cinemalaya Independent Film Festival.

