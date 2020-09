Alfred Vargas, ramdam ang hirap

BY JUN NARDO

Naranasan ni Congressman Alfred Vargas ang hirap ng online classes.

Inihayag ni Cong. Alfred ang naranasan niya sa Twitter. “1st day of my class yesterday in UP-NCPAG. Last semester for me to finally get my MPA.

“Experiencing online classes myself now. It is really challenging.

“Weird. Quality is internet–dependent.

“And there’s this impersonal feeling of all along. Imagine how the elem/HS students feel?”

Bilang kongresista, isa sa advocacies ng QC representative ay edukasyon at kahit graduate na siya, kumukuha siya ng master in public administration.

Sumabak na rin sa trabaho si Lovi Poe. Magkasama sila ni Tom Rodriguez sa Kapuso mini-series na “I Can See You: High Rise Lovers.”

Ipinasilip ni Lovi sa kanyang Instagram ang behind the scenes nila sa set kung saan kasama nila sina WinWyn Marquez, Teresa Loyzaga at Tetay Ocampo.

Dahil sa pandemic, naudlot ang isang proyekto ng Kapuso actress kung saan si Benjamin Alves sana ang kapareha niya.

Siyempre, tuwang-tuwa ang fans niya dahil muling mapapanood si Lovi sa TV, huh!

