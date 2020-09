Snooky at Dina, balik trabaho na

BY RUEL J. MENDOZA

Balik-taping na former Regal Babies na sina Snooky Serna at Dina Bonnevie para sa GMA primetime series na “Anak ni Waray vs. Anak ni Biday.”

Sa isang Instagram video, nai-share ni Snooky ang ilang behind-the-scenes sa set ng kanilang taping set.

Happy ang veteran actress na muling makasama ang co-stars na sina Barbie Forteza at Jay Manalo, at ang direktor nilang si Mark Dela Cruz.

Sumusunod lahat ng nasa taping sa pinatupad na health and safety protocols tulad ng pagsuot ng face mask at face shield.

Matatandaan na bago nahinto ang taping ng “Anak ni Waray vs. Anak ni Biday” nabuking ni Caitlyn (Kate Valdez) na ang sishie niyang si Ginalyn (Barbie) pala ang bagong nagpapatibok sa puso ni Cocoy (Migo Adecer), kaya idineklara niyang friendship over na sila.

