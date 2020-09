Kris Bernal, freelancer na

BY RUEL J. MENDOZA

Freelancer na ang Kapuso actress na si Kris Bernal.

Sa kanyang YouTube vlog, sinabi ni Kris na nag-expire na ang kontrata niya with GMA Artist Center.

Nakapag-guest na nga siya sa isang talk show sa TV5.

“My contract with GMA-7 has expired during this pandemic. I informed my bosses about this guesting and they were okay about it.”

Thirteen years sa GMA Artist Center si Kris simula noong isa siya sa nanalo sa Season 4 ng “StarStruck.”

“I can say that I am a freelancer and I have no manager yet. Why? Hindi pa po ako nakakapag-decide, talagang pinag-aaralan kong mabuti kung sino ang puwedeng mag-handle sa akin. Siyempre dapat comfortable ako. So ‘yun ang status ko.”

Wala raw offer pa ang GMAAC kung ire-renew ang kontrata niya.

“In all honesty, no offer yet because I think everything is still uncertain during these times and I totally understand it. I totally understand that kung wala pa pong final decision or whatever kasi mas marami pang malalaki o mahahalagang bagay kaysa sa isyu ko.

“I have no disagreement or issues with my home network and I never had. I’m just really praying to God where he will lead me. I trust his plans and I leave my options open.”

