Andrea Torres, may tinanggi!

BY ROWENA AGILADA

Itinanggi ni Andrea Torres na nagli-live-in na sila ni Derek Ramsay.

Aniya sa interbyu ng “24 Oras,” madalas lang siyang magpunta sa bahay ng kanyang boyfriend. Sa bahay pa rin ng parents niya siya nakatira. Kasal muna bago siya tumira sa bahay ni Derek.

Eh, ano kaya ‘yung bra niya na itinuro ni Derek nang ipasilip nila ang master’s bedroom? Napatili pa nga si Andrea. Hindi kaya nagi-sleep over siya sa bahay ni Derek?

Ayon kay Derek, kapamilya na nila si Andrea and her parents, kaya “Our home” ang sinabi niya sa virtual house tour na mala-hotel-resort.

Welcome anytime doon si Andrea and her family, ayon pa kay Derek.

Ani Andrea, tinatanong siya ni Derek kung ano’ng gusto niyang ilagay na décor o kasangkapan sa bahay. O, di ba, may say na si girlfriend?

SISIMULAN NA

Ipinakita ni Boy 2 Quizon sa kanyang IG story ang malawak na lupain na pagtatayuan ng Dolphy Ville Estates. Sa Barangay Talisay, Calatagan, Batangas ‘yun.

Isa lamang ‘yun sa mga naiwang properties ng kanyang yumaong Lolo, ang Comedy King na si Dolphy.

Sa pagkaalam namin, ang anak nitong si Eric Quizon ang namamahala sa mga naiwan nitong properties.

Napagkasunduan nilang magkakapatid na magpagawa ng condominium units na kanilang pauupahan o ibebenta. From a source, soon ay sisimulan na ang construction.

