Nagkabalikan?

BY ROWENA AGILADA

Nagkabalikan ba sina Inigo Pascual at Maris Racal? Spotted si Maris sa private birthday celebration kamakailan ni Inigo sa isang resort sa Batangas.

Sa napanood naming YouTube video, mga non-showbiz friends ni Inigo ang kanyang well-wishers. May video pa na sakay sila ng isang malaking motor boat at binuhat ni Inigo si Maris nang dumating sila sa venue.

Kilig-kiligan ang mga kasama nila at tinukso pa sila. Together again ba sina Inigo at Maris?

HAPPY HEARTS

Happy hearts ngayon sina McCoy de Leon at Elisse Joson. Balitang nagkabalikan sila.

Na-link noon si Elisse kay Jameson Blake. Pero may tsikang binasted siya ng dalaga.

Nasabi naman ni McCoy sa isang interbyu na type niyang ligawan noon si Miles Ocampo. Hindi yata siya type ni Miles. Or, hindi pa ito ready makipag-boyfriend.

Meant to be siguro sina McCoy at Elisse. Love is lovelier kaya the second time around?

HANDA NA

Magre-resume na ang taping ng “Love of my Life” at pinaghahandaan na ni Carla Abellana ang one month lock-in taping.

Dahil bawal ang may dumalaw, for sure mami-miss nila ni Tom Rodriguez ang isa’t isa. Namatay na ang karakter ni Tom sa naturang serye, kaya out na siya sa cast.

Si Tom naman ay natapos na ang 4-day taping sa “I Can See You” with Jasmine Curtis-Smith. Aniya, isang araw pa lang siya sa taping ay na-miss niya agad si Carla.

Ano pa kaya ‘yung isang buwan silang hindi magkikita?

BOTO

Sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Ian de Leon na wonderful guy si Rayver Cruz. Natutuwa siyang nakikita ito at pamangkin niyang si Janine Gutierrez.

Boto si Ian kay Rayver dahil inaalagaan nitong mabuti si Janine.

“Very comforting for me na buddy-buddy sila. They’re having fun and at home sa isa’t isa,” ani Ian.

