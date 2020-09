UFO

BY ALEX CALLEJA

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

*

Hi Alex,

Madaming mga balitang naglalabasan sa social media na madami ang nakakakita ng mga UFO sa iba’t ibang panig ng mundo. Natatakot na ako na baka dahil sa sobrang lupit ng 2020 eh pati aliens sakupin na ang Earth. Ano kaya ang dahilan bakit sila nagpapakita at nagpupunta dito sa Earth. Ano sa tingin mo ang pakay nila Kuya Alex?

Jobert ng Canada

Hi Sam,

Totoo ang nababalitaan mo sa social media, madami ang nakikitang mga UFO ngayon muna sa iba’t ibang panig ng mundo. Pero kung ano man ang pakay nila, alam kung hindi sila magtatagal! Kasi, kapag nalaman nila ang sitwasyon natin sa COVID-19, agad silang aalis. Ang takot lang nilang mahawa!

*

Hi Alex,

Tanggal ang Clippers sa playoffs! Ang lakas ng mga players pero tinalo ng Denver Nuggets! Anong masasabi mo sa laro ng Nuggets at Clippers Kuya Alex?

Arran ng Sampaloc

Hi Arran,

Wala ako pakialam sa laban ng Clippers at Nuggets! Ang mahalaga, Lakers ako at nasa playoffs pa kami! Kaway-kaway na lang sa mga Clippers fans, watch muna kayo ha!

*

Hi Alex,

Usong-uso ang bentahan ng halaman ngayon at sobrang mahal ng presyo! Ang iba umaabot ng libo! Kung titignan mo, parang pwede mo namang makuha sa tabi-tabi lang o kaya sa mga bundok! Bakit ba biglang nagmahal ang presyo ng mga halaman?

Boom ng Fairview

Hi Boom,

Nagmahal yan kasi mga artista ang nagbebenta! Kaya ang binabayaran mo ang makapagpa-picture sa artistang nagbebenta. Tapos kapag nabili mo, ilang araw lang, lanta na! Sayang sa pera. At eto pa! Kapag natapos ang pandemic at naglabasan na ang mga tao, ang mga halaman na yan, sino na mag-aalaga? Mga maids o kaya nanay mo! Uso lang yan kaya marami ang sumasakay! By the way, kung kailangan mo ng halaman, nagbebenta ako, artista rin ako, pero hindi sikat kaya mura lang ang benta ko. Saka ako pa magdedeliver sa’yo! PM is the key!

*

