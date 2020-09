Ultimate dream

BY ROWENA AGILADA

Kailan kaya matatapos ang kontrata ni Derek Ram­say sa GMA Network?

Sabi niya sa YouTube channel ni Allan Diones, may contractual obligations pa siya na kailangang tuparin.

Kung magpapakasal siya, gusto niyang naka-focus sa kanyang wife and family.

Ilang years pa kaya ang hihintayin ni Andrea Torres bago matupad ang ultimate dream niya na maging wife and mother?

Aniya, bata pa siya’y ‘yun na ang pangarap niya. Three to four kids ang gusto niya.

Ayon naman kay Derek, nasa phase na siya ng kanyang life na gusto na niyang mag-settle down na at magkaroon ng sariling pamilya.

KASUNDO

Ani Andrea, magaan ang relasyon nila ni Derek. First meet­ing pa lang nila ng mommy nito’y nag-klik agad sila. Sa isang mall sila nagkita at nagkakilala.

Kapag may LQ (lover’s quarrel) sila ni Derek, sa kanya kumakampi ang mommy nito, ani Andrea. Kay Derek naman kampi ang mommy ni Andrea.

Kasundo rin ni Andrea ang 17-year old son ni Derek na si Austin. Parang magkabarkada lang kung mag-usap sila.

Protective as father si Derek na aniya, wa­lang nililigawan ang anak niya.

Ito daw ang nililigawan at may mga babae pang nag­pupunta sa bahay nila with matching pasalubong.

