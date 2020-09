BB Gandanghari, ayaw tantanan si Piolo

BY ROWENA AGILADA

Ayaw pa ring tantanan ni BB Gandanghari si Piolo Pascual. May bagong pasabog na naman siya sa kanyang YouTube vlog. Diumano’y nag-motel sa Pasig sina David (katauhan pa noon ni Rustom Padilla) at Jonathan (Piolo).

Tsika pa ni BBG, inalok ni Jonathan si David na sumubok silang gumamit ng marijuana. Para namang hindi ito kapani-paniwala. Dahil ba dedma lang si Piolo sa naunang pasabog ni BBG tungkol sa diumano’y intimate moments nila noong nasa USA sila, kaya nag-ingay na naman siya?

Dedma pa more pa rin kaya si Piolo? May susunod pa kayang kuwento si BBG?

Dedma rin sina Mariel Rodriguez-Padilla at Daniel Padilla sa mga patutsada sa kanila ni BBG.

NA-DEPRESS

Waiting si Kris Bernal na i-renew ng GMA Network ang kanyang kontrata. Pero sinabihan siya ng management na wala pang maibibigay na bagong show sa kanya.

Ikina-depress ‘yun ni Kris na aniya sa isang interbyu, feeling daw niya’y hindi na kailangan ng network ang serbisyo niya. If she had her choice, gusto niyang maging Kapuso pa rin. For the past 13 years ay naging loyal si Kris sa network kung saan homegrown talent siya. Produkto siya ng “Starstruck.”

NAUDLOT

May gagawin sanang pelikula si Derek Ramsay with an international actor. Magsisimula na sana ang shooting.

Unfortunately, naabutan ng COVID-19 pandemic. May gagawin din sanang teleserye si Derek with Andrea Torres, ang “Sangang Dikit.”

For now, wala pang bagong teleserye ang GMA7 na naka-iskedyul ang taping. Resume lang ng mga nasimulan nang teleserye na inabutan ng pandemic, gaya ng “Descendants of the Sun,” “Anak ni Waray vs. Anak ni Biday” at “Love of my Life.”

