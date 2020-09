Bianca Umali, Ruru Madrid nakalusot!

BY JUN NARDO

Nakapag-quarantine date ang unconfirmed lovers na sina Bianca Umali at Ruru Madrid.

This time, lantaran na ang date ng dalawa at may litrato pa silang magkasama.

Pero may physical distancing din naman sila. At parehong may suot na face masks, huh!

Caption ni Ruru sa post sa Instagram, “Finally.”

Komento naman ni Bianca, “Missed you…”

May netizens na pumabor sa picture nina Ruru at Bianca pero hindi pa rin nawala ang komento ng maka-Miguel Tanfelix na unang ka-loveteam ni Bianca at ni Gabbi Garcia na dating ka-loveteam ni Ruru, huh!

Well, action speaks louder than words kaya hindi na kailangang umamin nina Ruru at Bianca na in love sila sa isat isa!

BATIAN

Nagkasya na sa batian ang Kapuso lovers na sina Barbie Forteza at Jak Roberto para sa kanilang buwanang anniversary dahil sa pandemya.

Humirit ang GMA Kapuso Primetime Princess sa isang throwback foto ng, “Patunay na di kailangan maging sexy para makasungkit ng sexy…Tiwala lang.

“Happy monthsary @jakroberto. I miss you so much I love you.”

Samantala, nagbalik-taping na rin si Barbie ng series niyang “Anak ni Waray vs. Anak ni Biday” na malapit nang bumalik sa ere.

