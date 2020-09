Usaping buntis nina Aicelle, Maricris

BY DELIA CUARESMA

Ibinahagi nina expectant Kapuso moms Aicelle Santos at Maricris Garcia ang ilan sa kanilang mga naging karanasan sa pagbubuntis.

Ayon kay Maricris, naging maselan ang kanyang pagbubuntis. Nakaranas naman daw ng pamamanas si Aicelle kaya iniwasan niyang kumain ng mga maaalat na pagkain.

Sa panayam ng “24 Oras,” ikuwento ng Kapuso singers na mayroon silang group chat kasama ang dalawa pang expectant moms na sina Sheena Halili at Chariz Solomon.

“Actually, kaming dalawa, plus si Chariz Solomon and Sheena Halili, mayroon kaming group. Du’n kami nagpapalitan ng experiences, ‘yung mga symptoms ng pregnancy. Bilang si Chariz, e, experienced mother na, siya ‘yung aming mentor,” sabi ni Aicelle.

Samantala, bilang Kapuso Divas, hindi mawawala sa kanilang pregnancy journey ang music. Ngayon pa lang, madalas na raw nilang kinakantahan ang kanilang babies.

“Ako, ‘pag naliligo, madalas du’n kami kumakanta. And for some reason, gustung-gusto ko ‘yung Spice Girls. So, laging Spice Girls ‘yung kinakanta ko,” kuwento ng Centerstage judge na si Aicelle.

Nahihilig naman daw ngayon sa mga lumang awitin si Maricris.

“Ako, ang tanda nu’ng songs ko. Natalie Cole, Patti Austin. ‘Yan ‘yung mga lagi kong pinapakinggan. Tapos kapag nakikinig ako ng music, tahimik siya. Napapansin ko sa kanya na kapag may ginagawa akong gusto niya, tahimik siya.”

