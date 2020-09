Ano ang dahilan?

BY ROWENA AGILADA

Marami ang nagtatanong kung ano talaga ang dahilan behind the breakup of Rhian Ramos and Amit Borsok.

Parang kailan lang kasi e mukhang masaya sila. Magkasama pa nga sila sa condominium unit ni Rhian the first few months ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic.

Pero biglang umuwi si Amit sa Israel?

Ano kaya ang nagyari sa dalawa? Sino kaya ang maysala?

Sa isang interbyu, inamin ni Rhian na sobrang stressed siya kaya pumayat siya.

Bukod sa hiwalayan, lumipat din siya ng condominium at nahirapan siyang maglipat ng mga kagamitan niya.

Obvious na labis na dinaramdam ni Rhian ang break-up nila.

Anyway, mapapanood si Rhian sa drama anthology na “I Can See You: Truly, Madly, Deadly” with Dennis Trillo and Jennylyn Mercado.

Mag-re-resume na rin ang taping ng “Love of my Life” kung saan kasama rin si Rhian.

AMBAG

Sa new house ni Sanya Lopez nakatira ang kanyang Kuya Jak Roberto at may sarili rin itong bedroom.

Nag-suggest si Jak na gawing terrace ang isang bahagi ng bahay. Siya ang bumili ng tiles na ilalagay pati sa garahe. ‘Yun daw ang ambag niya sa house ni Sanya.

Ideya rin ni Jak ang magkaroon ng gym sa house para doon na magwo-work out si Sanya. Hindi kaya pati siya na rin?

