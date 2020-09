Great Filipino films – 5

BY RONALD CONSTANTINO

Part 5 of great Filipino films dwell on the works of departed directors.

This is part of Highspeed’s series on the great Filipino films the past 100 years.

Peque Gallaga – “Oro Plata Mata,” “Scorpio Nights,” “Virgin Forest”

Mario O’Hara – “Tatlong Taong Walang Diyos,” “Condemed,” “Fatima Buen”

Marilou Diaz Abaya – “Jose Rizal,” “Karnal,” “Mural,” “Brutal,” “Milagros,” “Muro Ami”

Celso Ad. Castillo – “Asedillo,” “Burlesk Queen,” “Pagputi ng Uwak, Pag-itim ng Tagak”

Danny Zialcita – “T-Bird at Ako”

Gil Portes – “Merika,” “Mga Munting Tinig,” “Saranggola,” “Markova,” “Mulanay”

Maryo J. de los Reyes – “Naglalayag,” “Saan Darating ang Umaga”

Mel Chionglo – “Lagarista,” “Paano Kung Wala Ka Na”

Boots Plata – “Isusumbong Ko Kayo sa Tatay Ko”

Willy Milan – “Anak ng Cabron,” “Bago Kumalat ang Kamandag”

Pablo Santiago – “Batang Quiapo”

Joey Gosiengfiao – “Temptation Island”

Eddie Garcia – “Atsay,” “Saan Nagtatago ang Pag-ibig”

