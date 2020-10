Claudine Barretto, hindi na umaasa

BY ROWENA AGILADA

Magkakaayos pa kaya ang mga Barrettos?

Para kay Claudine, hindi na mangyayari ito.

Binanggit niya ito sa recent interview niya with Luchi Cruz-Valdes.

First death anniversary ng kanilang daddy na si Miguel Bar­retto on Oct. 15, pero hindi pa rin sila nagkakasundo.

Matatandaang nagkagulo, nag-away ang Barretto sisters na sina Gretchen, Marjorie at Claudine noong wake ng kanilang daddy.

Ani Claudine, it’s better daw siguro na hindi na sila magka­sundo. Walang conflict.

Ano kayang saloobin ni Mom­my Inday Barretto na magkaka­away pa rin ang mga anak niya?

KINAKARIR

Kinakarir na ng Guidicelli cou­ple na sina Matteo at Sarah ang pagbebenta ng cake online.

Ang dami nang umoorder ng Lemon Blueberry Buttermilk cake na mismong si Sarah ang nagbe-bake.

Si Matteo ang taga-kuha ng order na aniya, one week in ad­vance dapat.

Sa isang interbyu, sinabi ni Sarah na sabay silang nagluluto ni Matteo na Italian dishes na­man ang specialty. Bonding daw nila ang pagluluto at pag-go-grocery.

KASALI BA?

Sa Oct. 19 na magsisimula ang daily noontime show ng TV5. Malalaman kung in or out ba si Alex Gonzaga bilang co-host ni Billy Crawford.

Paiba-iba kasi ang tsika. May report na out na si Alex sa show.

Ano ba talaga?

