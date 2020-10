Sofia Pablo, nagpaalam sa ‘Prima Donnas’

BY RUEL J. MENDOZA

Pormal na nagpaalam at nag­pasalamat ang Kapuso teen ac­tress na si Sofia Pablo via Insta­gram sa kinabilangan na GMA teleserye na “Prima Donnas.”

Kasunod ito sa pag-anunsyo ng GMA Entertainment Group na hindi na makakasama si Sofia sa programa dahil nga ipinagba­bawal ang mga below 15 years old na mag-taping alinsunod sa safety and health protocols ng Dept. Of Labor and Employment (DOLE).

Una niyang pinasalamatan ang production pati na ang batikang direktor na si Gina Alajar.

Pinasalamatan din niya ang mga co-stars niya na sina Aiko Melendez para sa mga “life ad­vices nito, si Wendell Ramos sa pagpapatawa lagi sa set, si Katrina Halili sa food na shini-share nito, si Benjie Paras, Chanda Romero, at iba pa.

Nag-thank you rin siya sa sisters niya niya sa show na sina Jillian Ward at Althea Ablan.

At sa fans sey niya, “Sa lahat ng #SOFIANATICS salamat sa walang sawang pagsupporta kay Len Len. No goodbyes, see you next time Len Len is now signing off.”

