Tony Labrusca, hindi bading

0 SHARES Share Tweet

BY JUN NARDO

Tinuldukan na ng aktor na si Tony Labrusca ang tsismis na bading siya sa kanyang recent vlog.

“I don’t identify myself as homosexual,” diin nito.

Pero tanggap niyang hindi mawawala ang paniniwala ng ibang tao kahit itanggi niya ang tsismis.

“Even if I said that I wasn’t gay, people who are gonna keep believing this,” sey niya.

Hindi daw siya namimilit sa ayaw maniwala.

Aniya, “There’s nothing I can do that can change their mind.”

O siya, fine!

NABIGYAN

To the rescue ang owner ng Megasoft na si Aileen Choi-Go sa actress na si Myrtle Sarrosa nu’ng kailangan niya ng ayuda dahil sa pandemya.

Si Myrtle ang ambassadress ng produktong Sisters ni Go ng ilang taon. Nag-iikot ito sa mga campuses para sa adbokasya ng MegaSoft.

Ni-renew ni Aileen ang kontrata ni Myrtle kamakailan at dahil kanselado muna ang gawing pag-ikot sa eskuwelahan, ang huli ngayon ang tumutulong sa social media account ng kumpanya.

Nitong quarantine, nagbalik-online gaming si Myrtle at tanging siya lang ang Pinay na pasok sa Top 100 ng Ragnarok game dahil sa galing nito.

comments