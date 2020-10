Raymart, Jodi, sila na!

BY ROWENA AGILADA

Positive ang reaksyon ng karamihan sa balitang may something special going on ngayon kina Raymart Santiago at Jodi Sta. Maria.

Ang hiling nila, sana nga raw ay pang-matagalan na ‘yun.

Both came from broken marriages.

Si Raymart kay Claudine Barretto at si Jodi naman kay Pampi Lacson.

Huling nakarelasyon ni Jodi si Jolo Revilla.

Sa pagkaalam namin, ang huling nakarelasyon ni Raymart ay si AC Legarda, pinsan ni Congresswoman Loren Legarda.

Anyway, last year pa raw nanligaw si Raymart kay Jodi at April this year sila nag-umpisang nagkamabutihan.

Kung hindi pa lumabas sa socmed ang sweet pictures nila na magkasama, hindi pa mabubuking na may namamagitan sa kanila. Galing din maglihim nina Raymart at Jodi, noh?

Ano kayang reaction ni Claudine?

SIGURADO NA

Sigurado na si Barbie Forteza na si Jak Roberto na ang gusto niyang pakasalan. Three years na sila together at going strong ang kanilang relasyon.

Sa latest YouTube vlog ng Kapuso star, habang nagluluto si Barbie ay sinabi niya kay Jak na kainin nito ang niluluto niya dahil pag naging mag-asawa na sila ay baka hindi na niya ito maipagluto.

Nang tanungin siya ni Jak kung bakit, sagot ni Barbie, “Hahanapin ako ng mga anak natin.”

Wow. Feeling wife and mother na agad?

Aniya pa, dahil sa pandemya at uncertain ang future, ayaw niyang mag-plano.

She takes one day at a time. Positive thinking lang siya na matatapos din ang krisis at saka na ang long-term plan.

