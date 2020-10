Concert ni Sarah, tuloy kaya?

BY ROWENA AGILADA

Spotted sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo na namili ng mga halaman sa Elma’s Garden and Plants sa Tagaytay.

Naka-simple get-up lang sina Matteo at Sarah na parehong na­ka-t-shirts at pants with match­ing rubber shoes.

Na-starstruck ang mga na­kakita sa Guidicelli couple na sobrang bait daw. Walang kaere-ere at hindi feeling mga sikat na celebrities.

By the way, posibleng matuloy na sa December ang virtual con­cert ni Sarah.

Sa tweet ni Direk Paul Basini­lio, pinaghahandaan na nila ang major concert ni Sarah late this year.

Humihingi siya ng gabay ni Lord na mangyari ‘yun.

Tuloy kaya?

ELEGANTE!

Sa part two ng virtual house tour ni Bea Alonzo ay ipinakita na niya ang kanyang bedroom.

White and beige ang colors nito at may couch na aniya, paborito niyang pahingahan.

May mga scented candle na palamuti. May bathtub at chan­delier ang bathroom. May collec­tion ng mga pabango at skin care products ang vanity room.

Parang mini-department store ang walk-in closet ni Bea.

May collection siya ng different shoes, bags, sunglasses, wallets.

Sa isang area ng bahay ay na­kasabit ang painting ng portrait ni Bea na bigay ni Aga Muhlach last year.

Nagkapareha sila sa isang Star Cinema movie.

Si Butch Payawal ang nag-paint ng portrait ni Bea.

May mini-gym at sauna ang house ng aktres. May guest room na may twin beds. May swimming pool, garden at lanai.

Elegant, cozy at sophisticated ang three-storey house.

DAMAY

Damay sa away ng Barreto sib­lings na sina Gretchen, Marjorie at Claudine ang kanilang respective children.

Ani Claudine sa interbyu ni Luchi Cruz-Valdes, hindi na niya nakakausap ang mga pamangkin niya.

Kumbaga, kanya-kanyang pam­ilya na sila. How sad!

