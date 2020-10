Lucho Ayala engaged na!

BY RUEL J. MENDOZA

Ang latest na celebrity na-en­gaged sa taong ito ay ang Kapuso hunk at “Descendants of the Sun” star na si Lucho Ayala.

Nag-propose si Lucho sa kan­yang non-showbiz girlfriend na si Emma Rueda noong nakaraang Oct. 2 na nataong birthday din ng kanyang fiancee.

“Happy birthday, my fiancée. I hope I made you happy on your special day. And thank you for saying YES!” caption ni Lucho sa Instagram post niya.

Unang nakilala si Lucho sa GMA teleserye na “First Time” noong 2010 kunsaan bida sina Barbie Forteza at Joshua Dionisio.

Lumabas din siya sa mga teleserye na “Alyas Robin Hood,” “Legally Blind,” “Cain at Abel,” atbp.

Nitong huli ay gumanap si Lu­cho bilang si Staff Sergeant Alen Eugenio o “Snoopy” ng Philippine adaptation ng “Descendants of the Sun.”

