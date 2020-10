Mga shows at pelikula ng ABS-CBN mapapanood uli sa free TV

BY DELIA CUARESMA

Kung sabik na kayo mapanood muli ang mga palabas ng ABS-CBN, e, lalo na ako!

Kaya nga tuwang-tuwa ang inyong lingkod sa huling balita na nasagap namin!

Simula Sabado (Oktubre 10), mapapanood na ang mga programa at pelikula ng ABS-CBN sa bagong A2Z channel 11 bilang bahagi ng kasunduan ng ABS-CBN at Zoe Broadcasting Network Inc.

Mapapanood ang A2Z channel 11 sa Metro Manila at mga malalapit na probinsya.

Magtutulungan ang ABS-CBN at Zoe para maghatid ng entertainment, public service programs, at educational shows sa publiko.

E di wow!

