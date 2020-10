Alden Richards, naghahanap

BY ROWENA AGILADA

Turning 29 years old na si Alden Richards January next year at promise niya sa kanyang sarili, ita-top prior­ity na niya ang love life niya.

Aniya sa isang interbyu, he is not getting any younger at gusto na niyang magkaroon ng someone special.

Someone na may makakau­sap, makukumusta, man­gungumusta paggising niya sa umaga. Gusto na niyang maramdaman umibig muli at magmahal.

College days pa niya noong huling nagka-girlfriend si Alden.

Since pumasok siya sa show­biz, wala pa siyang niligawan.

It’s been ten years. May digi­tal anniversary concert nga siya this December.

Noong nag-birthday si Al­den last January, wish niyang magka-love life na ngayong 2020. Naudlot dahil sa Covid-19 pandemic.

Abangan natin kung matu­tupad ni Alden ang “project” niya na magka-love life na in 2021.

TAMA

Tama naman si Raymart Santiago sa sinabi niya sa isang malapit na showbiz friend. Hindi sila love team ni Jodi Sta. Maria gaya ng LizQuen o KathNiel para ipag-ingay ang namamagitang special relation­ship nila.

Kahit pub­lic figures sila ni Jodi, very private sila pagdat­ing sa kanilang personal na bu­hay. Enough na ‘yung inamin nila na nag­kakamabuti­han sila.

Maging masaya na lang tayo at irespeto ang ka­nilang desi­syon na hindi na idetalye pa kung paano nagsimula ang kanilang romansa.

Magso-showbiz na rin?

Papasukin na rin kaya ni An­dres Muhlach, anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzales ang showbiz?

Si Andres ang latest model ng isang brand ng clothing apparel. Next na kaya ang pag-so-showbiz niya?

Parating sinasabi noon ni Aga na hindi interesado mag-artista ang anak niya. Hang­gang paggawa lang daw si Andres ng TV commer­cials.

Sayang naman kung doon lang mapapanood si Andres. Matinee idol at heartthrob mate­rial siya gaya ni Aga noong kabataan nito.

