Kris Bernal, nilait ng bashers!

BY ROWENA AGILADA

Nakatikim na naman ng bodyshaming mula sa kanyang bashers si Kris Bernal.

Lait-to-the max ang mga ito sa post ni Kris na naka-swimwear habang nag-wo-workout.

May netizen na nag-comment na hindi pro­portion ang katawan ni Kris. Malaki ang kanyang ulo, maliit ang katawan.

Sobrang payat niya, ang comment ng iba. Mukha siyang may sakit.

Sabi ni Kris, kahit ano’ng daming kainin niya, talagang hindi siya tumataba.

Healthy naman daw siya and nothing to worry about.

Aniya pa, “Judge me when you’re perfect. Don’t compare me to yourself and your life to me. If you cannot be kind, keep quiet na lang.”

Mensahe pa ni Kris sa kanyang bashers, tao lamang siya at nasasak­tan din.

Handa na?

Magpapakasal daw siya bago mag-30 years old, ani Daniel Padilla sa isang interbyu.

25 years old siya ngayon and after three or four years, nakikita niya ang sarili na may asawa na.

Si Kathryn Bernardo na ang “The One” for him at gusto niyang pakasalan. Nag-iipon na sila ngayon for their future.

