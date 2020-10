Ano ang dream role ni Kyline Alcantara?

BY DELIA CUARESMA

Sa isang “In The Limelight” episode na mapapanood sa GMA Artist Center YouTube channel, ibinahagi ng actress na si Kyline Alcantara kung ano ang kanyang ultimate dream role at project.

Gusto raw niyang sumabak sa isang action-heavy role upang mas maipamalas pa kung ano ang kaya niyang gawin sa larangan ng pag-arte, lalo na ngayong 18 years old na siya.

Kuwento ni Kyline, “Gusto ko talaga na magkaroon ng full-action na movie or teleserye. As in full-action like I really need to be physically ready kapag gagawin ko ‘yung project na ‘yon.”

Eh di, wow!

