Ai-Ai delas Alas, gurang na daw?

BY DANTE A. LAGANA

Pak na pak ang pagpapa-sexy ni Ai-Ai Delas Alas kahit sa gitna ng pandemya.

Kina-career talaga nito ang pagwo-work-out ka-tandem ang kanyang loving husband na si Gerald Sibayan.

Ipinost pa nga niya sa kan­yang Instagram ang larawan niya katabi ang larawan ng bababeng may edad na na lu­malaban sa competition.

Bagama’t seryoso ang kom­edyante sa pagpapaganda ng katawan, hindi pa rin talaga niya mapipigilan ang ilang bashers.

Kagaya na lang ng isang netizen na sinabihan siya ng, “Sobrang tanda mo na po.”

Kalmadong sinopla ng ko­medyante ang pasaring ng basher.

Ani Ai-Ai, “Pag tanda mo sana kasing ganda kita at may pogi at mabait na asawa.”

To the rescue naman ang mga followers ni Ai-Ai. Kinuyog nila ang basher at pinagtanggol ang kanilang idolo.

Nagpasalamat naman si Ai-Ai sa mga followers niya.

Hirit pa niya: “Patawarin na natin pandemya naman na wag na natin pansinin.”

Oo nga naman.

