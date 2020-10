Rhian Ramos, doing good

BY ROWENA AGILADA

Naka-move-on na si Rhian Ramos sa break-up nila ng Israeli boyfriend niyang si Amit Borsok.

Aniya sa isang interbyu, she’s doing good and well na ngayon.

Malaking factor na balik-trabaho si Rhian.

Nakatulong ang lock-in taping nila ng isang mini-series na ginawa niya somewhere in Batangas.

Malapit na ring mag-resume ng taping si Rhian para sa “Love of my Life.” Lock-in taping din ‘yun, kaya magiging busy na naman siya.

Wala siyang panahong magmukmok dahil sa hiwalayan nila ni Borsok.

Pinili

Kaya naman pala hindi natuloy ang pagsasama nina Luis Manzano at Billy Crawford sa isang noontime show ng TV5 ay dahil pinili ni Luis manatiling Kapamilya.

Soon ay babalik na sa ere ang “I Can See Your Voice” na si Luis pa rin ang host.

Dinalaw

Nasa USA ngayon si Lovi Poe at dinalaw ang British boyfriend niyang si Monty Blencowe.

Anang aktres, dumaan siya sa proseso at sinunod ang health protocols na kailangan sa mga gustong umalis ng bansa.

Suportahan kaya?

Suportahan kaya ni Kathryn Bernardo si Alden Richards sa upcoming virtual anniversary concert nito?

Nagkatrabaho sila sa “Hello, Love, Goodbye.”

Hindi naman siguro magiging isyu kay Daniel Padilla kung suportahan ni Kathryn si Alden.

Hindi rin siguro isyu kay Daniel na pinagkukumpara ang presyo ng tickets ng respective concerts nila ni Alden.

Nauna nang nag-concert si Daniel na mas mababa ang ticket price kesa kay Alden.

