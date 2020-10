Katrina, Wendell, nagkabukingan!

BY ROWENA AGILADA

Nagkabukingan kamakailan sina Wendell Ramos at Katrina Halili sa YouTube channel ni Aiko Melendez.

May lie-detector si Aiko at tinanong niya si Wendell kung may crush ba ito kay Katrina. “Wala,” ang sagot ni Wendell.

E, tumunog ang gadget at nakuryente si Wendell, kaya nagkatawanan silang tatlo.

Nang tanungin naman ni Aiko si Katrina kung may crush ba ito kay Wendell, “Wala po,” ang sagot nito.

Tumunog din ang gadget at nakuryente si Katrina. Buking!

Matagal nang single si Katrina. E, si Wendell kaya?

Walang dream wedding

Walang dream wedding si Barbie Forteza. Pero kailangang bongga ang wedding ring niya. Kasing-laki raw ng melon ang bato ng singsing. ‘Yan ang sabi niya sa YouTube vlog ni Allan Diones.

Ayon pa kay Barbie, gusto niyang mag-asawa at age 28 or before that.

She’s 23 now at si Jak Roberto na ang gusto niyang pakasalan.

