Kris Aquino, pinagkatiwalaan

BY JUN NARDO

Relevant na muli si Kris Aquino. Pinagkatiwalaan siya ng isang malaking online shopping platform upang maging endorser.

Isang taon ang kontratang pinirmahan ni Kristeta para sa kumpanya at may na-ishoot na silang TV commercial.

Para sa TVC, ginaya ng production ang isang eksena sa hit horror movie ni Kris na “Feng Shui.” Pinasalamatan ni Kris ang Star Cinema, pati na si Direk Chito Roño dahil pinayagan daw ng mga ito na bilhin ng shopping company ang intellectual rights of the movie para sa commercial.

Of course, pati si Mother Lily at Regal na nagbigay sa kanya ng acting break sa TV at sa pelikula ay pinasalamatan din niya.

Nabulilyaso man ang comeback TV show niya, ito at tila slowly but surely e, namumukadkad uli ang career ni Kris!

