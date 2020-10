Miss U-PH top picks

BY RONALD CONSTANTINO

Highspeed contributor Mel Caparas sends his Miss Universe Philippines top picks. Finals on October 25 at the Baguio Country Club.

Not in any particular order: Michele Gumabao – Quezon City; Apriel Smith – Cebu Province; Ysabela Ysmael – Parañaque; Pauline Amelinckx – Bohol; Alaiza Flor Malinao – Davao City; Kimberly Hakenson – Cavite;

Rabiya Mateo – Iloilo City; Dianella Louise Loya – Bulacan; Skelly Ivy Florida – Biliran; Tracy Maureen Perez – Cebu City; Sigrid Grace Flores – Catanduanes;

Maria Fee Tajaran – Romblon; Riana Agatha Pangindian – Pasig City; We’am Ahmed – Davao del Norte; Paula Ortega – Albay; Bea Theresa Maynigo – Baguio City.

