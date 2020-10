Vaness del Moral, preggy!

BY RUEL MENDOZA

Join sa listahan ng celebrities na nabuntis ngayong 2020 ang Kapuso actress na si Vaness del Moral.

Pinost ni Vaness sa kanyang Instagram at sa kanyang vlog ang sonogram ng kanyang pinagbubuntis na baby na eight weeks old na.

Sa vlog ni Vaness, naikuwento nito na ilang araw na raw na masama ang pakiramdam niya. Feeling niya na baka may COVID-19 na siya, pero hindi raw siya nawalan ng pang-amoy kundi mas naging sensitive ang pang-amoy niya.

Noong nagpatingin si Vaness sa doktor, negative siya sa COVID-19 pero positive na buntis siya. Hindi muna niya pinaalam sa kanyang mister na si Matt Kier na buntis na siya at nilihim niya ng ilang araw dahil pang-surprise niya iyon sa birthday ng mister.

Nasorpresa si Matt at natuwa dahil sa wakas ay may baby na silang hihintayin na maisilang next year.

