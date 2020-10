Maagang pamasko

0 SHARES Share Tweet

BY ROWENA AGILADA

Close to half-a-million pesos or more ang naibigay ni Dennis Trillo sa staff ng “I Can See You.”

Bahagi ‘yun ng kanyang tal­ent fee sa naturang week-long series.

Ayon sa isang source, 50 or less ang staff ng isang series at P11,600 each daw ang ibinigay ni Dennis sa mga ito.

Siyempre, super happy ang staff sa maagang pamasko sa kanila ni Dennis.

Anang Kapuso actor, bilang appreciation at pasasalamat niya ‘yun sa hard work nila.

Okay na!

It took two years bago natang­gap ng younger sister ni Janine Gutierrez na si Maxine ang boy­friend niyang si Rayver Cruz.

Ayon kay Maxine, dinededma daw niya madalas si Rayver. Ngay­on ay close na silang dalawa.

Grabeng saya ni Rayver na okay na sila ni Maxine.

Ang isa pang sister ni Janine na si Jessica ay botong-boto kay Rayver.

Ayon naman kay Rodjun Cruz, best girlfriend ever si Janine ng brother niyang si Rayver.

comments