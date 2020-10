Simple lang

BY JUN NARDO

Simpleng bag lang ang gina­gamit ngayon ni Ruffa Gutier­rez kapag lumalabas ng bahay. Nakatabi muna ang mamahalin niyang mga bag pati na sapatos.

Sey niya, “Simple lang ang mga gamit ko ngayon dahil wala na­man akong masyadong lakad.”

Mala-lock in muli si Rufing sa mga darating na araw para sa taping ng “Stay in Love” for TV5.

Natutuwa naman siya dahil kahit may pandemic na dala ng COVID-19, tuluy-tuloy ang trabaho niya.

Teka, in love ba siya ngayon?

Tugon niya, “Ano ba? Nakatira ako sa parents ko ngayon sa White Plains, ‘no!”

Ibig sabihin bantay-sarado siya ng inang si Annabelle Rama.

Katatapos lang gawin ni Ruffa ang digi-movie series na “The House Arrest Of Us.”

