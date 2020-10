Pelikula ni John Lloyd at Bea postponed muna

BY ROWENA AGILADA

Hopefully next year ay matuloy na ang reunion movie nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Kasado na ang project sa gitna ng pandemic.

Si Cathy Garcia-Molina ang direktor na excited na muling makatrabaho si JLC. Nami-miss na raw niya ito.

Ipinagpaliban ang shooting dahil ayon kay Direk Cathy, hindi niya kayang mag-shoot na may physical distancing. Mahihirapan siya.

Umaasa pa rin siya na mapu-push through ang project next year. Hopefully, wala nang pandemic at maging maayos na ang sitwasyon.

Sobrang komportable

Sobrang komportable na sa isa’t isa sina Barbie Forteza at Jak Roberto. Hindi na sila nagkakahiyaan. Pati pag-utot ay nagagawa na nilang biro sa isa’t isa.

Ani Barbie, kapuwa walang tunog ang utot nila ni Jak. Naaamoy na lang nila at alam nila kung sino ang umutot sa kanilang dalawa kapag sila lang ang magkasama.

Ayon kay Barbie, noong una’y hindi niya bet si Jak. Hindi niya ito pinapansin noong nagkatrabaho sila sa “Meant to Be.” Si Ivan Dorschener ang type niya.

Noong patapos na ang kanilang serye, nagpaparamdam na si Jak. Pabigay-bigay siya ng food kay Barbie.

Masuwerte

Masuwerte ang branded wallet na ibinigay ni Janine Gutierrez kay Rayver Cruz. Ani Rayver, dumami ang trabaho niya since then. Sunud-sunod ang projects niya sa GMA7.

Between him and Janine, mas maregalo si Rayver. Aminado naman si Janine na hindi siya mahilig mag-regalo. Noong birthday nga ni Rayver ay wala siyang gift sa kanyang boyfriend.

Pinilit lang ni Rayver na mag-join si Janine sa Tiktok dance bilang birthday gift nito sa kanya. Ani Janine, hindi siya marunong sumayaw tulad ni Rayver.

