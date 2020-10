Michele Gumabao, bigo na naman!

BY JUN NARDO

Olats si Michele Gumabao sa katatapos lang na Miss Universe Philippines pageant.

Nakailang attempt na ito na makakuha ng korona.

Mula sa pagiging volleyball superstar, lumaban si Michele sa Bb. Pilipinas nu’ng nasa Bb. Pilipinas Charities Foundation ang franchise nito.

Runner-up ang position niya doon, at ngayon ay runner-up muli ang kinasadlakan niya.

At least, mayroon siyang minor prize at hindi luhaan, huh!

Hindi dapat masiraan ng loob si Michele dahil si Pia Wurtzbach nga, nakailang sabak din bago naging Miss Universe!

Balik-pelikula!

Personal pick ni Atty. Ferdie Topacio ang kaibigang si Edu Manzano as General Magalong sa unang venture ng lawyer bilang producer sa pelikulang “Mamasapano” under his Borracho Film Productions.

Nagsimula nang mag-shooting ang production team ng movie na kinabibilangan din nina JC de Vera, Aljur Abrenica at Gerald Santos.

“We shouldn’t let time erase that tragedy from our memory,” rason ni Atty. Topacio sa piniling proyekto.

Mula ito sa panulat ni Eric Ramos at si Lawrence Fajardo ang director.

