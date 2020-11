Catching up with Marian Rivera

BY NEIL RAMOS

Fans eager to see Marian Rivera act again shouldn’t hold their breath.

The actress is not keen on accepting acting projects at the moment considering the ongoing health scare as brought upon by COVID-19.

Note that she already relinquished her role in “My First Yaya” prior due to the same.

She explained in a recent interview, “Actually nanghihinayang ako sa ‘First Yaya’ kasi hinubog talaga yun para sa akin at nakapag-taping na rin kami pero in the end kasi na-realize ko na hindi ko talaga kaya. Nanay ako, may mga anak ako, kahit naman siguro sinong nanay iisipin muna ang anak nila lalo na sa gitna ng pandemya so sinabi ko, parang di ko kakayanin. Mabuti na lang din at naunawaan ng management team ko at ng GMA. Naintindihan naman nila kung saan ako nanggaling bilang nanay.”

If anything, fans will still be able to catch her via GMA Network’s award-winning drama anthology “Tadhana.”

The show is celebrating its 3rd anniversary with month-long specials airing Saturdays beginning Nov. 7 and Marian is once again hosting the show.

“Ang maganda sa ‘Tadhana’ kasi nagawan naming ng paraan na yung parte ko e kukuhanan na lang dito sa bahay namin na limitado ang production crew so natutuwa ako na kahit paano ay makakapagtrabaho ako,” she said.

Is there any chance that she will be seen playing a role in one of its episodes?

She shot back, “Baka, malay mo? Iniisip namin yan, actually so, tignan natin. Mahirap magsalita at this point pero isa yan sa mga iniisip namin.”

“Actually gusto ko na rin umarte. Kung walang pandemya tatlong pelikula sana gagawin ko. Pero yun nga, dahil na rin sa pandemya ipinagpaliban ko na muna ang mga iyon.

And what about fans eager to see her perform?

“Naku mahirap mangako kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang pandemnyang ito. As of now thankful lang ako na merong “Tadhana’ so yun lang muna sa ngayon.”

“Tadhana” is to offer viewers inspiring true stories about Overseas Filipino Workers (OFWs).

Kicking off the series on Nov. 7 and 14 is “The One That Ran Away,” which tells the story of a woman scheduled to get married who crosses paths with an old flame.

It is followed by “55 (Hindi pa Huli ang Umibig)” on Nov. 21 and 28, which tells the story of middle-aged, perennial widow and a mysterious young man who will try to make her fall in love again.

“Tadhana” airs Saturdays before “Wish Ko Lang!” on GMA Network.

